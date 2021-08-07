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Происшествия7 августа 2021 10:03

В Рязани выявили продажу сертификата о вакцинации за 10 тыс.

О новом эпизоде полицейские узнали в ходе следствия по ранее возбужденному делу
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани выявили еще один случай продажи сертификата о вакцинации без прохождения таковой. Против сотрудницы одного из медучреждений города расследуется уголовное дело о мелком взяточничестве.

Как сообщили в областном УМВД, выдала сертификат и внесла ложную информацию на портал госуслуг та же 49-летняя женщина, которую ранее задержали за аналогичную аферу. Только на этот раз сумма взятки составила уже не 5000, а 10000 рублей. О новом эпизоде полицейские узнали в ходе дознания.

Сотрудники МВД продолжают поиск подобных случаев.