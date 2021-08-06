Гастарбайтер украл трех рязанских коров и сдал на мясо

Большинство коров слишком доверяют людям, чтобы прогнать чужака Фото: Владимир ФРОЛОВ

Полицейские задержали в Скопинском районе местного жителя, гражданина одной из азиатских стран, по подозрению в краже скота. Обстоятельства дела сообщила пресс-служба областного УМВД. Один из местных жителей пожаловался, что неизвестный увел его скот, который пасся у села Бугровка.

Полицейские заметили следы автомобильных шин, а неподалеку одну из похищенных коров, привязанную к дереву. По дорожным камерам были установлены марка и номер машины злоумышленника. Им оказался 34-летний гастарбайтер из Средней Азии. Он отвез двух животных на грузовой машине в Московскую область, где сдал на бойню. После этого он хотел забрать и третью, но попал в засаду. Против него возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.