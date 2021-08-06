На площади Победы окровавленный рязанец сидел у магазина

Фото, сделанное очевидцами сразу после происшествия

Вечером 6 августа на площади Победы пассажиры с остановки общественного транспорта увидели сидящего на ступеньках возле ювелирного магазина неизвестного с окровавленной головой. Его фото вскоре разлетелись по социальным сетям в интернете.

Один из прохожих попытался остановить кровь. Ему пострадавший рассказал, что шел по ступенькам, обходя людей возле остановки, поскользнулся и упал, ударившись головой. Прохожий пересказал эту историю другим стоящим поблизости. Некоторые из окружающих заместили, что от человека с кровотечением пахнет алкоголем. Другие предлагали все-таки вызвать скорую помощь. В конце концов он встал и ушел нетвердой походкой.