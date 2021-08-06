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Общество6 августа 2021 20:01

На Михайловском шоссе разрисовали забор вдоль рельсовых путей

Перед выборами исчезло пространство, где активисты привыкли писать политические оскорбления
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Только если политтехнологи не постыдятся символов малой родины, здесь снова появятся лозунги

Только если политтехнологи не постыдятся символов малой родины, здесь снова появятся лозунги

Студенты и выпускники Рязанского художественного училища зарисовали изображениями городских достопримечательностей бетонную стену вдоль рельсовых путей вокзала «Рязань-2» в самом начале Михайловского шоссе. Это были работы участников акции «Город в красках».

До этого на протяжении более 20 лет стена была местом, где активисты разных политических сил писали лозунги и оскорбления в адрес друг друга. Граффити с изображением храмов и памятников, нанесенные в 2010 году, этому не помешали. Теперь, за месяц с небольшим до выборов, пространство для изъявлений неприязни к противникам оказалось занятым.