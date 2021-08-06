Дело экс-мэра Карабасова вновь просят вернуть прокурору

Сторона защиты по уголовному делу о детской площадке в рязанском Лесопарке вновь ходатайствовала о возвращении его прокурору. Обвиняемыми по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата») являются экс-глава администрации Рязани Сергей Карабасов, его бывший заместитель Игорь Ковалев и гендиректор фирмы-подрядчика Михаил Пузанов.

«В ходе судебного заседания стороной защиты заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, которое будет рассмотрено судом в следующем судебном заседании», - сообщает пресс-служба областного суда.

Заседание, о котором идет речь, состоится 13 августа. До этого, в июне, суд отказал в удовлетворении аналогичного ходатайства.

Обвинение строится вокруг игрового оборудования стоимостью 4,9 млн рублей. По версии следствия, Ковалев по поручению Карабасова подписал акт приемки работ, которые якобы на тот момент не начинались.

Ранее сообщалось, что часть оборудования в Лесопарке в итоге появилась, а часть «всплыла» в других местах, но не исчезла, как это представляли на начальном этапе.