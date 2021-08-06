На трассе в Шацком районе произошло смертельное ДТП – погиб 25-летний парень

Днем 6 августа в Шацком районе на трассе Шацк - Тамбов произошло смертельное ДТП, сообщает УГИБДД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 24-летний житель Нижнего Новгорода за рулем автомобиля Ford Explorer на скорости не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

В результате дорожного происшествия 25-летний пассажир иномарки погиб, а водителя с травмами госпитализировали.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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