В центре Рязани зафиксировали превышения по сероуглероду в воздухе

Рязанский гидрометеоцентр рассказал о результатах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в июле. Согласно этим данным, за месяц лаборатория учреждения проанализировала 2739 проб по девяти ингредиентам.

Традиционно плохо обстояли дела в поселке Строитель, где в каждой третьей пробе была превышена предельно допустимая концентрация формальдегида. Самое большое превышение ПДК фиксировалось там же по сероводороду – почти в 10 раз.

В центре города в 11,4% проб зашкаливало содержание взвешенных веществ (максимально 1,7 ПДК). Кроме того, в центре в июле за рамки ПДК вываливался сероуглерод.