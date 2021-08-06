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Происшествия6 августа 2021 15:35

Виновника смертельного ДТП на рязанском участке М-5 отдали под суд

В столкновении «Приоры» с грузовиком погиб пассажир
Антон КОНОВАЛОВ
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Смертельное ДТП случилось на трассе М-5 «Урал» в Спасском районе. Фото: prokrzn.ru

Смертельное ДТП случилось на трассе М-5 «Урал» в Спасском районе. Фото: prokrzn.ru

В Рязанской области отдали под суд виновника ДТП на трассе М-5 «Урал». Случилось оно недалеко от деревни Ивановка на территории Спасского района (сама деревня уже в Шиловском).

Обвиняемым по уголовному делу проходит 29-летний житель Спасска-Рязанского. 15 октября 2019 года он, управляя «Ладой Приорой», не уступил дорогу седельному тягачу с полуприцепом и совершил с ним столкновение. В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля – 28-летний житель Спасского района.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - как сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело передано в Спасский районный суд.