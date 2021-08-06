На Рязань надвигается сильная жара при низкой солнечной активности

В субботу, 7 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, а в отдельных районах гроза. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков.

Ветер юго-восточный, южный, порывами до 11 метров в секунду, при грозе местами порывы могут достигать 15 метров.

На самое интересное – температура на грядущие выходные. В ночь на 7 августа в Рязанской области ожидается +14...+19°С, а днем жара +29...+34°С. Кроме того, УМЧС предупредило, что жара до 34 градусов продержится вплоть до 8 августа.

Отметим, что по данным Института прикладной геофизики имени академика Федорова, состояние геомагнитного поля в Рязанской области спокойное с отдельными периодами неустойчивости, а интегральная солнечная активность - низкая.

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