Всю реконструкцию Астраханского моста в Рязани показали за минуту

7 августа в Рязани отмечают День города, и именно к этой дате должна полностью завершиться реконструкция Астраханского моста. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Николай Любимов.

«Сохранение исторического облика было одним из условий реконструкции, и авторы и исполнители проекта успешно справились с этой задачей. Сегодня можно с уверенностью сказать, что мост стал еще одним украшением Рязани», - оценил работу губернатор.

Слова главы региона дополнили видео, на котором весь процесс реконструкции моста показали за минуту. Остальную часть ролика посвятили нынешнему облику сооружения.

Смотреть видеосюжет Астраханский мост

Справедливости ради нужно сказать, что срок реконструкции был обозначен не до 7 августа, а до 31 июля. Безусловно, это забудется. Как забудется и тот факт, что перекрытие движения по улице Ленина из-за реконструкции продлилось восемь месяцев вместо заложенных проектом четырех месяцев.