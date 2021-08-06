Люди, создающие современную Рязань. В преддверии Дня строителя ГК«СТРОЙПРОМСЕРВИС» рассказала про опыт, ценности и новые методы работы

Фото: ГК«СТРОЙПРОМСЕРВИС»

ГК “СТРОЙПРОМСЕРВИС” - компания, которая производит, строит и управляет. В неё входит собственная компания по производству пластиковых окон - мощное производство на базе флагманского оборудования, компания-застройщик и управляющая компания.

Фото: ГК«СТРОЙПРОМСЕРВИС»

Все успехи и достижения компании стали возможными благодаря людям - профессионалам, которые с невероятной отдачей делают свое дело. Это сотрудники производства, строители и инженеры, монтажники и каменщики, сварщики и водители, менеджеры по продажам, специалисты юридической и кадровых служб, работники управляющей компании. В компании сегодня трудится более 200 специалистов разных профессий.

Фото: ГК«СТРОЙПРОМСЕРВИС»

Работа с успешной командой профессионалов позволяет молодым специалистам получить опыт и практические знания, расти по карьерной лестнице, добиваясь успеха.

На предприятиях группы компаний “СТРОЙПРОМСЕРВИС” есть передовики производства, работа которых отмечена грамотами и благодарностями. Машинист башенного крана Чирков Вячеслав награжден почетной грамотой Министерства строительного комплекса; главный инженер и инженер ПТО Чибизов Владимир и Уткин Юрий награждены знаком губернатора Рязанской области «За заслуги»; электросварщики Моторыгин Алексей и Сосенков Валерий награждены почетной грамотой Союза строителей. Ежегодно сотрудники компании отмечаются среди лучших представителей этой отрасли, что говорит о высоком профессионализме команды.

«С каждым годом мы показываем уверенный рост целевых показателей по вводу жилья, по строительству новых объектов и инфраструктуры. Это заслуга строителей региона.Благодаря труду строителей наш регион успешно развивается и преобразовывается.» -, отметили представители компании.

Телефон офиса продаж: +7(4912)247-000, больше информации о застройщике на сайте: stroy-proms.ru

ГК«СТРОЙПРОМСЕРВИС».

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