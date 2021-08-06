Суд обязал чиновников привести в порядок две дороги в Шацком районе

Суд удовлетворил иски прокурора по двум дорогам Шацкого района, которые требуют ремонта. Речь идет об участке автомобильной дороги по улице Центральной села Польное Конобеево, протяженностью 1,7 км от дома №91 к дому №296, вторая дорога – на всем протяжении улицы Первомайской в городе Шацке.

В первом случае суд обязал администрацию Лесно-Конобеевского сельского поселения в течение 15 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, привести участок дороги в соответствии с ГОСТом. Что касается дороги в Шацке, то местным чиновникам все исправить нужно будет в течение года.

Решения судов пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

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