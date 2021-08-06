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Авто6 августа 2021 12:44

Суд обязал чиновников привести в порядок две дороги в Шацком районе

Одним на исправление дороги дали 15 месяцев, другим – 12 месяцев
Источник:kp.ru
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Суд удовлетворил иски прокурора по двум дорогам Шацкого района, которые требуют ремонта. Речь идет об участке автомобильной дороги по улице Центральной села Польное Конобеево, протяженностью 1,7 км от дома №91 к дому №296, вторая дорога – на всем протяжении улицы Первомайской в городе Шацке.

В первом случае суд обязал администрацию Лесно-Конобеевского сельского поселения в течение 15 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, привести участок дороги в соответствии с ГОСТом. Что касается дороги в Шацке, то местным чиновникам все исправить нужно будет в течение года.

Решения судов пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

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