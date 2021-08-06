На детей от 3 до 7 лет в Рязанской области выделят более 100 млн рублей

Рязанская область получит дополнительно более 100 млн рублей, которые пойдут на ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Более точная цифра - 100186,8 тыс. рублей.

Всего на указанные цели с учетом средств, предусмотренных законом о федеральном бюджете, в Рязанскую область направят 1830566,8 тыс. рублей. Эти деньги позволят своевременно и в полном объеме поддерживать граждан с детьми.

Ранее сообщалось, что власти выделят еще денег для решения вопроса с водоснабжением в рязанской глубинке (читать подробнее).

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