В ДТП с перевернувшейся Kia в Рязанской области пострадал ребенок

В пяти километрах от города Михайлов (Рязанская область) перевернулся автомобиль Kia.

5 августа в пяти километрах от города Михайлов (Рязанская область) перевернулся автомобиль Kia. О последствия ДТП рассказала пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась примерно в 10:05 на дороге «Михайлов – Горлово – Скопин – Милославское».

«45-летний житель города Москвы, управляя автомобилем Kia, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», - сообщили в полиции.

В результате ДТП пострадали сам водитель, а также его пассажиры в возрасте 10 и 46 лет.

Пострадали три человека, в том числе ребенок.

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