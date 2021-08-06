Сорокиной понравилось, с каким настроением подрядчик ремонтирует рязанские школы.

Меньше месяца осталось до начала учебного года. Мэр Елена Сорокина побывала в двух рязанских школах №№50 и 60/61, где сейчас полный ходом идет ремонт.

В 50-й школе рабочие завершают монтировать системы отопления, электроснабжения и пожарной сигнализации. Они уже заменили ливневые трубы в здании четырехэтажного корпуса. Полностью закончат ремонт - 30 августа.

— На эти объекты по несколько раз никто не заявлялся, и мы были вынуждены их переторговывать, — объясняет Сорокина. — Поэтому сроки получились сжатые. Понравилось, в каком темпе и с каким настроением подрядчик проводит ремонт в школе.

Глава администрации Рязани побывала в школах №№ 60/61 и 50.

Что касается школы с двойным номером 60/61, то там в новом учебном году откроют городской детский технопарк «Кванториум». Рабочие заканчивают ремонтировать кабинеты, в которых скоро появится современное оборудование.

В учебное время там будут проходить обычные уроки, а после занятий - во второй половине дня - дети будут учиться по специальной программе «Кванториума».

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