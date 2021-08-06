В четырех районах Рязанской области 6 августа отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

6 августа в четырех районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Путятинский район:

- село Береговое — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Собчаково (улица Табатеровка) — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- деревня Агламазово, село Выползово, село Петровичи — с 09:00 до 16:00.

Старожиловский район:

- деревня Сазоново (улица Центральная) — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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