В Рязани поменяли конечную остановку автобуса №6

В Рязани сократили маршрут муниципального автобуса №6. Соответствующее постановление подписал и.о. замглавы администрации Рязани Борис Ясинский.

Ранее транспорт ходил по маршруту «улица Новоселов, 60 – микрорайон Братиславский», сейчас же вместо Братиславской конечной остановкой будет «памятник Полетаеву».

Таким образом, протяженность маршрута вместо 21,8 км составит 19,3 километров.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что с 1 сентября изменится маршрут автобуса №21. Кроме того, в недрах управления транспорта горадминистрации Рязани активно прорабатывается маршрут, связывающий отдаленный микрорайон Недостоево с железнодорожными вокзалами «Рязань-1» и «Рязань-2» (читать подробнее).

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