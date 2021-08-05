Попросил 8 рублей на сдобу и был убит - циничное преступление в Рязанской области

Уголовное дело в отношении 25-летнего жителя поселка Ухолово, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений, передали в суд.

Следователи Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области установили, что днем 18 июня 2020 года возле одного из кафе поселка Ухолово молодой человек без видимых причин нанес три ножевых удара случайному прохожему. От полученных ран 53-летний мужчина скончался, а злоумышленник скрылся.

Нашли отморозка достаточно быстро, задержали и отправили в СИЗО. Выяснилось, что убил он человека, который несколькими минутами ранее попросил у него восемь рублей на сдобу.

Во время следствия душегуб отказывался признавать себя виновным, и пытался переложить ответственность на другого человека. Однако, все факты и доказательства были против него.

В ближайшее время судьбу молодого отморозка решит суд.

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