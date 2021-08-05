Глава Рязани поздравила с присвоением звания «Почетный гражданин города Рязани» Владимира Попова

Фото: Рязанская городская дума.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поздравила с присвоением высокого звания «Почетный гражданин города Рязани» Владимира Алексеевича Попова.

Владимир Попов - ветеран Великой Отечественной войны, доцент кафедры литературы Рязанского государственного педагогического университета им. С.А. Есенина с 1982 по 1999 годы. На протяжении многих лет он участвовал в общественной жизни города, занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Не так давно Владимир Алексеевич Попов отметил столетний юбилей. Его кандидатура на присвоение высокого звания «Почетный гражданин города Рязани» была поддержана комиссией по муниципальным наградам и затем депутатским корпусом. Решение было принято Рязанской городской Думой 29 июля.

- Великие люди живут рядом с нами. И Вы – один из них, - сказала Юлия Рокотянская. – Ваша жизнь вместила в себя так много – фронтовую юность, почти 50 лет педагогического стажа, активную общественную работу. Вы – учитель учителей, а значит, вдвойне учитель. Как никто, Вы достойны высшей муниципальной награды – звания «Почетный гражданин города Рязани». Доброго Вам здоровья и долгих лет жизни!