Памятник в селе Катино будет капитально отремонтирован

В 2021 году в селе Катино Скопинского района будет капитально отремонтирован памятник Федору Полетаеву. Монумент установлен на территории школы. Перенесен он сюда в 2010 году от здания правления колхоза.

Как рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Скопинского района Виталий Римский, ежегодно около памятника проходят массовые мероприятия.

«За монументом осуществляется уход, накануне Дня Победы проводится косметический ремонт, как правило, связанный с восстановлением плиточного покрытия ввиду объективных временных и погодных условий», – уточнил он.

При формировании бюджета муниципального образования на 2021 год было принято решение отремонтировать памятник капитально: предусмотрены соответствующие средства, подготовлена смета. Работы планировалось провести летом, до начала учебного процесса, так как это территория действующей школы. Подрядчик уже приступил к выполнению своих обязательств. Срок завершения ремонта – не позднее 30 августа. Стоимость капитального обновления памятника составляет 350 тысяч рублей.

«За последние годы в девяти поселениях Скопинского района установлено 7 новых монументов, на обустройство мемориальных комплексов направлено более 19 млн рублей», – добавил Виталий Римский.

В Рязанской области более 600 памятников и мемориальных досок воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы их приводят в порядок и проводят субботники на прилегающих территориях.