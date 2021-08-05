8 августа ХК «Рязань» проведет первый контрольный матч

Знакомые все лица: Репьях и Годес сыграют в составе ХК "Рязань". Фото: страница клуба ВК.

Пресс-служба ХК «Рязань» опубликовала 5 августа расписание контрольных игр в августе месяце. В воскресенье, 8 августа, «горожане» скрестят клюшки с «ураганными» из Воронежа – матч пройдет на тренировочном льду ДС «Олимпийский».

А уже через три дня, в Подольске рязанскую команду проверит на прочность клуб КХЛ – «Витязь». Затем игры пройдут в Москве – «Звезда»; в Саранске – новокузнецкий «Металлург»; в Тамбове – «Тамбов», «Горняк» и «Буран».

Все подробности предсезонной подготовки можно узнать на официальном сайте клуба.

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