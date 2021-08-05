В пятницу в Рязани будет дождь на фоне спокойного геомагнитного поля

В пятницу, 6 августа, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на данные синоптиков. Местами возможен небольшой дождь, в отдельных районах региона гроза.

Ветер юго-восточный, порывами до десяти метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров. Температура воздуха по Рязанской области ночью +12...+17°С, днем +24...+29°С.

Состояние геомагнитного поля в регионе спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Что касается радиационной обстановки, то она невозмущенная, а интегральная солнечная активность - низкая.

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