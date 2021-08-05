Рязанский цементовоз спровоцировал аварию на ж/д возле Калуги

При столкновении локомотив сошел с рельсов. Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.

Пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила, что 31 июля в 12:40 минут на железнодорожном переезде вблизи деревни Козловка Ферзиковского района произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель 1969 года рождения за рулем автомашины Scania пересекал железнодорожный путь и допустил столкновение с пассажирским поездом, который двигался по маршруту Ейск-Москва. В результате аварии водитель цементовоза погиб до приезда медицинской бригады. Пассажирам поезда медицинская помощь была оказана на месте.

Железнодорожный переезд оборудован автоматической светофорной сигнализацией - конкретизировала действия водителя пресс-служба.

«КП»-Калуга» рассказала подробности случившегося. А уже 5 августа сайт РЗН со ссылкой на собственный источник уточнил – цементовоз был рязанским. В УМВД по Рязанской области эту информацию не подтвердили, но и не опровергли - не их юрисдикция.

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