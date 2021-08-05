Дмитрий Устинов сменил Андрея Устинова в кресле главы министерства ТЭК и ЖКХ. Фото: министерство ТЭК и ЖКХ.

Исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области назначен Дмитрий Устинов. Соответствующее распоряжение 4 августа подписал губернатор Николай Любимов.

Ранее во время заседания регионального правительства Любимов раскритиковал работу министра ТЭК и ЖКХ Андрея Устинова, отметив, что работа по ряду направлений, которые находятся под контролем министерства ТЭК и ЖКХ начала пробуксовывать (читать подробнее).

Отметим, что два чиновника Устиновы - Дмитрий Владимирович и Андрей Олегович – являются однофамильцами.

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