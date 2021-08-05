Депутат Госдумы РФ потребовал проверить свалку возле поселка Тума

Фото: vk.com/krasovandrey

Депутат Госдумы РФ Андрей Красов направил обращения в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой провести проверку работы мусорного полигона у поселка Тума. На личной странице он отметил, что о пожаре на свалке жители Клепиковского района пишут во все инстанции.

«Обсудили эту проблему с врио начальника ГУ МЧС по Рязанской Александром Воробьевым. Он рассказал, что основной пожар был быстро локализован. Но свалка продолжает дымить, люди вынуждены дышать гарью и опасаются новых возгораний. Почему это происходит? Есть вопросы…», - пишет Красов.

Также он отмечает, что, судя по территориальной схеме, площадка должна использоваться как перевалочный пункт, однако, по словам местных жителей, мусор продолжает накапливаться. Политик просит надзорные органы разобраться с работой свалки.

Ранее на Туму, но в связи с другой ситуацией, обращал внимание депутат Госдумы РФ Олег Лебедев. Он вмешался в ситуацию с невыплатой заработной платы работникам ООО «Тума-Рязань-Лес» и поспособствовал проведению повторной проверки правоохранительными органами.

А депутат Госдумы РФ Александр Шерин, в свою очередь, в конце 2019-го подписал обращение в прокуратуру по поводу свалки под окнами жителей улицы 2-й Рязанской в городе Рыбном. В результате в августе 2020-го свалка была ликвидирована.