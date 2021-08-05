Очевидец: В сетевом супермаркете Рязани обвешивают покупателей

Фотография как улика. Фото: НРВК.

Дмитрий Герасимов 5 августа написал в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте» о том, что в самом центре города в одном из сетевых супермаркетов обвешивают покупателей.

«Здесь имеется отдел "Овощи-Фрукты". В нем установлены двое весов. И они работают, да по-разному! Те весы, что ближе к холодильной витрине, вешают на 10% меньше, чем те, что на другой стороне отдела. Казалось бы, пустяки. Однако при покупке арбуза заметно, что вес 9 кг 110 грамм. предпочтительней, чем 10 кг 400», - пишет Герасимов.

При этом он издевательски подытожил: «Заходим, пользуемся!».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!