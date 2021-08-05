Недостоево и ж\д вокзалы Рязани соединит коммерческий маршрут

Жители Дашково-Песочни теперь довольны: троллейбус №2 довозит их до вокзалов. Фото: Павел АВЕРИН

Как стало известно «КП»-Рязань», в недрах управления транспорта горадминистрации Рязани активно прорабатывается маршрут, связывающий отдаленный микрорайон Недостоево с железнодорожными вокзалами «Рязань-1» и «Рязань-2». На нем будет работать коммерческий перевозчик, но льготы для соответствующих категорий рязанцев будут введены.

Подчеркнем, что власти города услышали голос жителей и фактически реанимировали маршрут троллейбуса №2, сделав его более эффективным. Ранее троллейбус двигался от завода «Точинвест» в Дашково-Песочне до Октябрьского городка – сейчас оттуда до вокзалов можно добраться и на другом транспорте. Теперь же его конечные пункты – «Шереметьево» и «Рязань-2», а это даёт возможность перевезти большее число жителей областного центра.

Напомним, что с 1 сентября в Рязани изменится маршрут муниципального автобуса №21.