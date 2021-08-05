На ярмарке выходного дня в Рязани торговали недоброкачественной рыбой

На ярмарке выходного дня в Рязани Россельхознадзор выявил грубые нарушения ветеринарного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Все произошло на улице Станкозаводской у торгового центра «Кит», где торговали «обезличенной рыбной продукцией». Никаких ветеринарных сопроводительных документов торговцы предоставить проверяющим не смогли.

В настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, выдано предписание на уничтожение недоброкачественной продукции.

«Данные мероприятия на ярмарках выходного дня будут продолжены», - заверили в управлении Россельхознадзора.

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