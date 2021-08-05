С 1 сентября в Рязани изменится маршрут муниципального автобуса №21

С 1 сентября доехать из Недостоева до новостроек Дашково-Песочни можно будет гораздо быстрее. Фото: Павел АВЕРИН

Маршрут муниципального автобуса №21 с 1 сентября изменится. Об этом «КП»-Рязань» стало известно от информированного источника.

По словам депутата Рязанской гордумы, входящего в рабочую группу по реформированию общественного транспорта в областном центре, автобусы большого класса подвижного состава УРТ заменят маршрутки под №34 «Недостоево – Канищево – Северная окружная дорога – ДПР-5». Коммерческий маршрут недавно прекратил свое существование.

- Тем самым создана возможность проехать от спальных районов в разных концах города, минуя главные транспортные артерии города, на которых частенько возникают автомобильные пробки, - рассказал источник из состава депутатского корпуса.

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