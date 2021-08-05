В Рязани установят скульптуру собаки из есенинского стихотворения.

В Рязани хотят установить очередную скульптуру, на этот раз – собаке по кличке Джим из стихотворения Есенина «Собаке Качалова». Художественный совет города уже рассмотрел инициативу творческого коллектива во главе с архитектором Сергеем Козыревым.

По замыслу авторов, скульптура может стать новой достопримечательностью Рязани, неким «талисманом счастья». Мол, горожане будут приходить, чтобы «подержать добродушного пса за лапу».

Возможное место установки композиции – аллея Есенина, при этом конкретизация места, в которое органично впишется композиция, нуждается в дополнительной проработке. Также рассматриваются варианты других пешеходных зон.

Сделать скульптуру планируют на внебюджетные деньги.

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