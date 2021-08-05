Из Александро-Невского на вертолете в Рязань эвакуировали пятилетнюю девочку. Фото: издательство "Пресса".

Днем 4 августа вертолетом санавиации из Александро-Невской районной больницы эвакуировали пятилетнюю девочку.

— Ребенок находился в детском отделении с высокой температурой, болями в животе и рвотой, — прокомментировала «Прессе» заместитель главы администрации Александро-Невского района Татьяна Гущина. — После консультации с областным врачом медики решили госпитализировать малышку в детскую ОКБ имени Дмитриевой.

Днем ранее вертолет санавиации эвакуировал из Новомичуринска десятилетнюю девочку (читать подробнее).

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