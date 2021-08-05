Пропавшую Елену Логунову искали в лесу у монастыря: последние новости на 5 августа.

4 августа поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань» вместе с добровольцами прочесали лесопосадку между ТД «Барс» и автовокзалом «Центральный», в районе Троицкого монастыря, в поисках пропавшей 26-летней Елены Логуновой.

Поисковики фиксировали двух-трехметровые ямы, заполненные водой, свежие холмики или странные завалы.

— 99% сегодняшней нашей работы закончится ничем, но это не значит, что она была напрасна, — сказал руководитель одной из групп. — Мы здесь прошли, и теперь все, что нам удалось обнаружить, изучат следователи. Возможно, что данные, кажущиеся нам незначительными или неважными, в руках профессионалов принесут пользу (читать подробнее о поиске в лесу и вопросах, которые остались).

Идет 12-й день поисков...

Ранее сообщалось, что поисковики свернули штаб по поиску девушки, однако сам поиск не прекращается ни на минуту. В нем участвуют следователи СК, полиция и волонтеры (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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