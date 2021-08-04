Смотрите первыми «Щенячий патруль в кино» 21 августа в Формуле кино

Фото: Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».

21 августа Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» приглашает на премьеру любимого «Щенячего патруля».

Щенячий Патруль снова в деле! Когда злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства – так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений!

Билеты можно приобрести: https://kinoteatr.ru/film/schenyachiy-patrul-v-kino