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Происшествия4 августа 2021 19:27

На балконе, с которого упала 12-летняя рязанка, остались ее сумка и телефон

Видео с места трагедии опубликовала жительница дома в котором произошло несчастье
Источник:kp.ru
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В социальных сетях появился видеоролик с балкона с которого упала 12-летняя рязанка. Запись разместила в социальных сетях жительница дома в котором произошла трагедия.

За кадром девушка взволнованным голосом рассказала о том, что произошло несчастье, а на общем балконе остался телефон погибшей и ее сумка.

Напомним, тело девочки обнаружили вечером 3 августа. На место происшествия оперативно прибыли полиция и бригада скорой медицинской помощи, однако спасти ребенка не удалось, она скончалась на месте.

Железнодорожный МСО Рязани проводит проверку по факту обнаружения трупа девочки во дворе дома №51 по улице Стройкова.

Видео с балкона, откуда упала 12-летняя рязанка
Источник - Instagram

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