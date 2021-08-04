Подачу холодной воды в Рязани отключат или снизят на 19 улицах

«Водоканал города Рязани» предупредил о прекращении или снижении подачи холодной воды по ряду адресов 5 августа. Отключения из-за аварийно-восстановительных работ произойдут с 09:30 до 17:00 по следующим адресам:
- 1-й Осенний переулок, д. 1, д. 4;
- ул. 2-я Железнодорожная;
- ул. Ленинского Комсомола, д. 1, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 4, д. 6, д. 6 корп. 1, д. 8, д. 5, д. 7, д. 10;
- ул. Типанова, д. 21, д. 7, д. 10;
- ул. Солнечная, д. 1,
- Северная окружная дорога, стр. 5, стр. 9.
Также известно, где в тот же временной промежуток снизят подачу холодной воды:
- ул. Каширина, д. 22, д. 24;
- ул. Семинарская, д. 32;
- ул. Павлова, д. с 1 по 7, д. с 12 по 24;
- ул. Пожалостина, д. с 5 по 33, д. с 4 по 42;
- Первомайский проспект, д. с 1 по 25, д. с 8 по 42,
- ул. Чапаева;
- ул. Кудрявцева,
- ул. Краснорядская,
- ул. Кольцова,
- ул. Полевая,
- ул. Почтовая, д. с 46 по 64, д. с 49 по 65;
- ул. Маяковского, д. с 49 по 77/10, д. с 44 по 64,
- ул. Горького, д. с 94/40 по 104/65, д. с 57 по 71.