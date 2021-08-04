Подачу холодной воды в Рязани отключат или снизят на 19 улицах

«Водоканал города Рязани» предупредил о прекращении или снижении подачи холодной воды по ряду адресов 5 августа. Отключения из-за аварийно-восстановительных работ произойдут с 09:30 до 17:00 по следующим адресам:

- 1-й Осенний переулок, д. 1, д. 4;

- ул. 2-я Железнодорожная;

- ул. Ленинского Комсомола, д. 1, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 4, д. 6, д. 6 корп. 1, д. 8, д. 5, д. 7, д. 10;

- ул. Типанова, д. 21, д. 7, д. 10;

- ул. Солнечная, д. 1,

- Северная окружная дорога, стр. 5, стр. 9.

Также известно, где в тот же временной промежуток снизят подачу холодной воды:

- ул. Каширина, д. 22, д. 24;

- ул. Семинарская, д. 32;

- ул. Павлова, д. с 1 по 7, д. с 12 по 24;

- ул. Пожалостина, д. с 5 по 33, д. с 4 по 42;

- Первомайский проспект, д. с 1 по 25, д. с 8 по 42,

- ул. Чапаева;

- ул. Кудрявцева,

- ул. Краснорядская,

- ул. Кольцова,

- ул. Полевая,

- ул. Почтовая, д. с 46 по 64, д. с 49 по 65;

- ул. Маяковского, д. с 49 по 77/10, д. с 44 по 64,

- ул. Горького, д. с 94/40 по 104/65, д. с 57 по 71.