Рязанский медцентр ООО «М-Клиник» проиграл суд Роспотребнадзору

Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора в защиту потребителя на действия медицинского центра ООО «М-Клиник». Об этом сообщает пресс-служба управления.

Установлено, что один из клиентов центра отказался от получения услуг и просил вернуть ему уплаченные по договору деньги, но в ООО ему отказали, в нарушении закона.

Сотрудники управления Роспотребнадзора подготовили исковое заявление в защиту прав и законных интересов потребителя о взыскании уплаченных по договору денег, а также штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования клиента.

В итоге суд встал на сторону истца – с ООО «М-Клиник» взыскали 40 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в 1 тысячу рублей, штраф и судебные расходы.

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