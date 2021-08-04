Еще одна солидная партия вакцины «Спутник-V» поступила в Рязанскую область

В Рязанскую область поступило 32400 доз вакцины «Спутник-V», сообщают чиновники оперативной группы регионального правительства. Всего на сегодняшний день в регион направили 253936 доз вакцин, в том числе: 217546 – «Спутник-V», 4860 – «ЭпиВакКорона» и 3120 – «КовиВак».

В Рязанской области действуют 64 пункта вакцинации, 20 из которых работают в две смены, два пункта – круглосуточно.

В Рязани мобильные пункты открыты при ОКБ, больнице №5 и РязГМУ, рязанцев прививают на специальных площадках в ТЦ «Атрон», «М5 Молл», «Глобус», цирке, а также на вокзалах «Рязань-1» и «Рязань-2».

По данным на 4 августа 2021 года, в Рязанской области вакцинацию прошли 216329 человек.

Ранее стало известно, где в Рязани можно привиться вакциной «Спутник Лайт». Это однокомпонентный препарат для ревакцинации и вакцинации переболевших коронавирусом. Достаточно всего одной инъекции, чтобы поддержать иммунитет (читать подробнее).

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