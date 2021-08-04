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Общество4 августа 2021 15:31

С рязанском селе появится ФОК открытого типа за 20 млн

Скопинскому району направят субсидию на первый этап работ
Антон КОНОВАЛОВ
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Один из вариантов ФОКОТ. Проект, разработанный для города Ядрин (Чувашия) и рекомендованный минспорта в качестве типового.

Один из вариантов ФОКОТ. Проект, разработанный для города Ядрин (Чувашия) и рекомендованный минспорта в качестве типового.

В селе Успенское Скопинского района планируют создать физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Распоряжение о выделении в 2021 году 20,5 млн рублей подписал губернатор Рязанской области.

На эти деньги планируется провести первый этап работ – подготовку основания и последующий монтаж спортивно-технологического оборудования, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Объект получает финансирование в рамках национального проекта «Демография». Сам ФОКОТ, судя по уже реализованным проектам, представляет собой совокупность универсальных спортивных площадок с беговыми дорожками под открытым небом.

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