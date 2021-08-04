Низкая активность солнца: 5 августа в Рязани ожидается 29 градусов

В четверг, 5 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков. Преимущественно в этот день будет без осадков.

Ветер ночью северо-западный, порывами до семи метров в секунду, днем – южный ветер порывами до десяти метров.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +9…+14ºС, днем +24…+29º градусов.

Кроме того, состояние геомагнитного поля в регионе спокойное, с отдельными периодами неустойчивости, а интегральная солнечная активность - низкая.

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