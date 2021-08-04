Из Новомичуринска на вертолете в Рязань эвакуировали 10-летнюю девочку.

Днем 3 августа на площадке у больницы приземлился красно-желтый вертолет санавиации. Из-за этого полицейским пришлось на время ограничить движение по улице Строителей.

Врачи прилетели из Рязани за десятилетней девочкой, которую срочно нужно было эвакуировать в больницу №11.

— Мы организовали медицинскую эвакуацию 10-летней пациентки педиатрического отделения в 11-ю больницу Рязани, — сказала главный врач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына «Прессе». — Речь идет об ускоренной транспортировке пациента для лечения на следующем уровне.

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