Москвичка на Mercedes протаранила грузовик на М-5 под Рязанью

На какое-то время движение по М-5 в деревне Высокое было парализовано.

Серьезное ДТП случилось на М-5 в Рыбновском районе 3 августа. Примерно в 17:10 в деревне Высокое столкнулись седан Mercedes Benz и грузовой Hyundai.

За рулем Mercedes была 48-летняя жительница Москвы. По предварительной информации, она не справилась с управлением и врезалась в остановившийся перед светофором грузовик 30-ленего жителя Пензы.

В итоге медицинская помощь понадобилась пассажиркам Mercedes в возрасте 74 и 50 лет, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Последствия столкновения легкового Mercedes Benz с грузовиком.

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