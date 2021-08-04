В Рязани появилась вакцина «Спутник Лайт»

Стало известно, где в Рязани можно привиться "Спутником Лайт". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани привиться вакциной «Спутник Лайт» можно в кабинетах вакцинации Рязанского медицинского университета. «Спутник Лайт» - это однокомпонентный препарат для ревакцинации и вакцинации переболевших коронавирусом. Достаточно всего одной инъекции, чтобы поддержать иммунитет.

Ревакцинацию «Спутником Лайт» в Рязани можно сделать и тем, кто до этого прививался любой другой российской (особо отмечено – Ред.) вакциной — «Спутником V», «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком».

В настоящее время в пункте вакцинации РязГМУ «Спутником Лайт» можно привиться тем, кто ранее вакцинировался, и тем, кто переболел COVID-19.

Записаться на прививку можно по телефону +7 (4912)72-07-77..

Ранее сообщалось, что в Рязани появилась вакцина «ЭпиВакКорона». Привиться препаратом можно в РязГМУ (телефоны для записи).

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