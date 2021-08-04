СК выясняет обстоятельства гибели 12-летней рязанки, выпавшей с 25 этажа

Железнодорожный МСО Рязани проводит проверку по факту обнаружения трупа 12-летней девочки во дворе дома №51 по улице Стройкова. Следователям предстоит установить точную причину смерти ребенка, а также все обстоятельства случившегося.

Тело девочки обнаружили вечером 3 августа. На место происшествия оперативно прибыли полиция и бригада скорой медицинской помощи, однако спасти ребенка не удалось, она скончалась на месте.

За последнее время это уже третий случай, когда люди выпадают из окон и балконов многоэтажек в этом квартале (читать подробнее).

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