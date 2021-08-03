На улице Стройкова из окна многоэтажки выпала и разбилась насмерть девочка

На улице Стройкова из окна многоэтажки выпал и разбился насмерть мужчина.

Вечером 3 августа из многоэтажного дома №51 по улице Стройкова выпала 12-летняя девочка. Об этом «КП-Рязань» сообщили местные жители. На место происшествия выехали полиция и медицинская бригада, однако пострадавшая скончалась.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит узнать точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося. Личность подростка уже установили.

Отметим, что это уже третий случай гибели людей в этом районе. Все они погибли, выпав из окон и балконов двух рядом расположенных многоэтажек. Так 19 марта из дома №68 по улице Татарской выпал и разбился мужчина, упал прямо на иномарку с 24-го этажа, а в мае из этого же дома выпала девушка.

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