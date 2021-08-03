Триколор на заборе в Рязани - город украсят граффити

Стрит-арт в рязанском исполнении. Фото: сайт горадминистрации.

Сайт городской администрации сообщил, что "волонтеры нарисуют известные городские здания и памятники в цветах триколора". Так в рамках празднования 926-летия Рязани пройдет акция "Город в красках".

Местом расположения граффити с "видами ключевых достопримечательностей областного центра" стал забор, ограждающий железнодорожные пути со стороны Михайловского шоссе. Сейчас на нем красуются лишь символы РЖД.

Наносить рисунки будут студенты Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета и Рязанского художественного училища имени Георгия Вагнера. Руководит группой член молодежной администрации Рязани, фотограф и художник Александр Синицын.

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