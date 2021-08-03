Рязанка Дарья Сидорова победила на молодежном чемпионате мира по ММА

Рязанка на верхней ступени пьедестала. Фото: сайт Федерации ММА.

Во второй день молодежного чемпионата мира по ММА рязанка Дарья Сидорова в весовой категории до 44 килограммов выиграла в финальном поединке у Виктории Беляковой и стала чемпионкой. Тренирует ее Дмитрий Князев.

Спортивный форум планеты проходил в Софии (Болгария). В нем поучаствовали более 330 спортсменов из 23 стран мира. Россию на турнире представили 63 бойца. Во второй день соревнований в возрастной категории 14-15 лет вкупе с Сидоровой россияне завоевали 15 наград различного достоинства.

В общей копилке сборной России 43 награды. В возрастной категория 12-13 лет национальная команда выступала впервые, показав второй командный результат.

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