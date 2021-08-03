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Общество3 августа 2021 18:29

В ближайшие дни выше +27 температура в Рязанской области не поднимется

Небольшие осадки пока прогнозируются только в пятницу, и то местами
Источник:kp.ru
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Рязанский гидрометцентр опубликовал свой прогноз на 4-6 августа. Будет умеренно тепло – примерно на уровне климатической нормы и преимущественно сухо.

Осадки в виде небольшого дождя предварительно ожидаются только в пятницу, и то местами. В ближайшие же два дня метеорологи осадков не пронозируют.

Что касается температуры воздуха, картина наблюдается ровная:

- 4 августа ночью +10…+15, днем +21…+26;

- 5 августа ночью +9…+14, днем +22…+27;

- 6 августа ночью +11…+16°С, днем +21…+26.

Ветер будет разных направлений – от западного в среду до восточного в пятницу, но не сильнее 10 м/с.