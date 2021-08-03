В Рязани обнаружили частный детский сад, работающий без лицензии. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Проверка установила, что на территории детского центра располагается бассейн, который эксплуатируется с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, проверка выявила нарушения законодательства об образовании, в связи с чем прокуратура вынесла постановление о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за работу без лицензии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!