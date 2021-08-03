Заведующей отделением детской неврологии ОКБ им. Семашко стала Елена Старикова. Фото: ОКБ им. Семашко.

Новой заведующей отделением детской неврологии ОКБ имени Семашко назначили врача-невролога высшей категории Елену Анатольевну Старикову. О назначении сообщает медучреждение.

Елена Старикова работает в неврологическом отделении уже 26 лет. Она пришла в ОКБ им. Семашко работать в сентябре 1994 года молодым специалистом. Здесь же получила свой первый профессиональный опыт, здесь прошло становление ее как высококлассного врача.

Работу Елены Стариковой неоднократно отмечало руководство больницы, а также министерство здравоохранения Рязанской области и минздрав РФ.

Несколько дней назад, 30 июля, ушла на заслуженный отдых заведующая отделением детской неврологии рязанской ОКБ имени Семашко Галина Петровна Рожнова. Врач отработала в больнице 46 лет, а если взять интернатуру, то еще больше (читать подробнее).

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