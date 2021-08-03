В Рязани пожилая женщина погибла, выпав из окна девятиэтажки

В Рязани 3 августа погибла пожилая женщина. Тело с травмами, характерным для падения с высоты, обнаружили возле девятиэтажного дома на улице Интернациональной.

Как сообщили «КП-Рязань» в правоохранительных органах, погибшая – 1928 года рождения. По факту случившегося проводит проверку Московский межрайонный следственный отдел областного СУ СКР.

В последнее время подобные трагические случаи, к сожалению, - не редкость. Например, в том же Московском районе месяцем ранее мужчина выпал из окна дома на 1-м Тракторном проезде.